Франция

Перед початком сезону не всі гравці потрібні Крістофу Галтьє.

Чинний чемпіон Франції, Парі Сен-Жермен, перебуває в передчутті протистояння за Суперкубок країни проти Нанта, який передуватиме старту нового сезону баталій на внутрішній арені.

У новий футбольний рік "червоно-сині" заходитимуть із новим головним тренером на чолі, Крістофом Галтьє, усі думки якого станом на сьогодні зосереджені довкола формування кадрового резерву власної команди.

Зокрема, як повідомляє іспанська преса, досвідчений фахівець уже має в своєму розпорядженні перелік виконавців, які найближчим часом залишать команду через непотрапляння до планів нового керманича.

Ідеться про півзахисника Джоржиньо Вейналдума, який знаходиться за крок до переходу до італійської Роми, Арно Калімуендо, у послугах якого зацікавлені Ренн, Ніцца та Лідс, Рафінью, який може повернутись на батьківщину до Ботафого, Тіло Керера.

Окрім того, майбутній офіційне оголошення про придбання Ренату Санчеша робить позиції півзахисника Леандро Паредеса в центральній лінії дещо слабшими відносно потрапляння до стартового складу. Але на гравця, поки що, претендує лише туринський Ювентус.

Загалом, мета ПСЖ доволі зрозуміла — 25 гравців мають розпочати прийдешній сезон, тоді як у минулому футбольному році склад команди Маурісіо Почеттіно складали 33 виконавці.