Франция

35-річний футболіст продовжить кар'єру у Лізі 1.

Каспер Шмейхель близький до переходу до Ніцци, повідомляє Foot Mercato.

Очікується, що сума трансферу становитиме один мільйон євро. Інші джерела повідомляють, що можливі різноманітні бонуси.

Данець дуже хоче перейти до Ніцци. Очікується, що він пройде медичний огляд цього тижня та підпише контракт на три роки.

Зазначимо, що Шмейхель виступає за Лестер з 2011 року: він виграв чемпіонат Англії у 2016 році та Кубок Англії у 2021 році з "лисицями".