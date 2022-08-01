Франция

Французький клуб включився у боротьбу за 21-річного футболіста.

Михайло Мудрик привернув увагу Ніцци, повідомляє GFFN із посиланням на Foot Mercato.

За інформацією джерела, за свого футболіста Шахтар хоче виручити щонайменше 20 мільйонів євро.

Враховуючи запити "гірників" та конкуренцію з боку Байєра, придбання українця стає важким завданням для Ніцци.

Мудрик хотів би перейти в Байєр, але угода зупинилася — Шахтар блокує продаж, хоч і переговори з німецькою командою продовжуються. Ніцца могла б скористатися складністю угоди, але для цього будуть потрібні великі фінансові зусилля і переконання з боку керівництва "орлят".

У сезоні-2021/22 Мудрик провів 11 ігор в УПЛ: на його рахунку 2 голи та 6 асистів.