Французький клуб включився у боротьбу за 21-річного футболіста.
МИХАЙЛО МУДРИК, ФК ШАХТАР
01 серпня 2022, 18:59
Михайло Мудрик привернув увагу Ніцци, повідомляє GFFN із посиланням на Foot Mercato.
За інформацією джерела, за свого футболіста Шахтар хоче виручити щонайменше 20 мільйонів євро.
Враховуючи запити "гірників" та конкуренцію з боку Байєра, придбання українця стає важким завданням для Ніцци.
Мудрик хотів би перейти в Байєр, але угода зупинилася — Шахтар блокує продаж, хоч і переговори з німецькою командою продовжуються. Ніцца могла б скористатися складністю угоди, але для цього будуть потрібні великі фінансові зусилля і переконання з боку керівництва "орлят".
У сезоні-2021/22 Мудрик провів 11 ігор в УПЛ: на його рахунку 2 голи та 6 асистів.