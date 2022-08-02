Клуб офіційно оголосив про перехід нового футболіста.
ФОТО РЕНН
02 серпня 2022, 07:55
Французький Ренн на своєму офіційному сайті оголосив про перехід до клубу центрбека збірної Уельсу та англійського Тоттенгема Джо Родона.
Французький клуб вирішив поки лише орендувати футболіста на один сезон, але з правом викупу при вдалій грі.
Ренн минулого сезону зайняв четверту позицію у таблиці Ліги та буде виступати у груповому етапі Ліги Європи.
Що стосується Родона то валлієць зіграв минулого сезону у складі Тоттенгема всього 10 матчів в усіх змаганнях.