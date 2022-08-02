Франция

Клуб офіційно оголосив про перехід нового футболіста.

Французький Ренн на своєму офіційному сайті оголосив про перехід до клубу центрбека збірної Уельсу та англійського Тоттенгема Джо Родона.

Французький клуб вирішив поки лише орендувати футболіста на один сезон, але з правом викупу при вдалій грі.

Ренн минулого сезону зайняв четверту позицію у таблиці Ліги та буде виступати у груповому етапі Ліги Європи.

Що стосується Родона то валлієць зіграв минулого сезону у складі Тоттенгема всього 10 матчів в усіх змаганнях.