Португалець точно залишить Лілль влітку.
ренату санчеш, getty images
02 серпня 2022, 20:25
Півзахисник Ліллю Ренату Санчеш продовжує знаходитись на радарах низки топ-клубів Європи, розкривши себе у складі "догів".
Так, на 24-річного футболіста продовжує претендувати Мілан, конкуренцію якому складає Парі Сен-Жермен, повідомляє Ніколо Скіра.
Сам футболіст ще не вирішив, в якому з клубів він хотів би грати, але це точно не Лілль.
У сезоні-2021/22 Санчеш провів 32 гри за Лілль у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 5 результативних передач.
Раніше з'являлась інформація про те, що хавбек не хоче грати у Мілані.