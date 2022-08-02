Франция

Португалець точно залишить Лілль влітку.

Півзахисник Ліллю Ренату Санчеш продовжує знаходитись на радарах низки топ-клубів Європи, розкривши себе у складі "догів".

Так, на 24-річного футболіста продовжує претендувати Мілан, конкуренцію якому складає Парі Сен-Жермен, повідомляє Ніколо Скіра.

Сам футболіст ще не вирішив, в якому з клубів він хотів би грати, але це точно не Лілль.

У сезоні-2021/22 Санчеш провів 32 гри за Лілль у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 5 результативних передач.

Раніше з'являлась інформація про те, що хавбек не хоче грати у Мілані.