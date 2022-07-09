Португальський півзахисник не бачить італійський клуб пріоритетним варіантом.
Ренату Санчеш, getty images
09 липня 2022, 15:33
Ренату Санчеш після успішного сезону у чемпіонаті Франції у складі Лілля зацікавив Мілан та Парі Сен-Жермен.
Як повідомляє Niticias ao minuto, португальський півзахисник відмовляється переходити до італійської команди на тлі інтересу парижан.
У сезоні-2021/22 Санчеш провів 32 гри за Лілль у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 5 результативних передач.
Нагадаємо, що пропозиція Парі Сен-Жермен щодо трансферу Ренато Санчеша вдвічі перевищує пропозицію Мілана.