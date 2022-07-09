Италия

Португальський півзахисник не бачить італійський клуб пріоритетним варіантом.

Ренату Санчеш після успішного сезону у чемпіонаті Франції у складі Лілля зацікавив Мілан та Парі Сен-Жермен.

Як повідомляє Niticias ao minuto, португальський півзахисник відмовляється переходити до італійської команди на тлі інтересу парижан.

У сезоні-2021/22 Санчеш провів 32 гри за Лілль у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 5 результативних передач.

Нагадаємо, що пропозиція Парі Сен-Жермен щодо трансферу Ренато Санчеша вдвічі перевищує пропозицію Мілана.