Франция

Португальський гравець погодив умови контракту.

Португальський півзахисник французького Лілля Ренату Саншеш уже не перший рік знаходиться в полі зору топ-команд Старого Світу, проте свого часу його невдалий перехід із лісабонської Бенфіки до мюнхенської Баварії суттєво погіршив враження від його виступів.

Проте в складі нещодавніх чемпіонів Ліги 1 усе ще перспективний 24-річний виконавець зумів зробити наступний крок у своєму професійному розвитку, тож поточна трансферна компанія стала для нього черговою можливістю знайти собі нове місце роботи.

Головних претендентів на Ренату було двоє — італійський Мілан та французький Парі Сен-Жермен — і, схоже, згідно з повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри, вибір гравця припав саме на чинних чемпіонів Франції.

15 млн євро — саме стільки доведеться заплатити "червоно-синім", не дивлячись на той факт, що два місяці тому Саншеш уже мав особисту домовленість про перехід із Міланом.

Згідно з умовами майбутнього контракту, португалець буде отримувати 5 млн євро + різноманітні бонуси на рік.

У минулому сезоні Ренату зіграв 31 матчі, забивши один гол та віддавши п’ять гольових передач.