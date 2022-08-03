Франция

Португалець погодився на пропозицію парижан.

Півзахисник Ліллю Ренату Санчеш незабаром стане гравцем Парі Сен-Жермен.

Футболіст погодився на пропозицію чемпіонів Франції та вже прибув на медогляд, повідомляє GFFN.

Водночас, стала відома сума, яку столичний клуб заплатить за хавбека — 15 млн євро, а всі деталі були узгоджені цієї ночі, відрапортував Фабріціо Романо.

У сезоні-2021/22 Санчеш провів 32 гри за Лілль у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 5 результативних передач.

Раніше з'являлась інформація про те, що хавбек відмовив Мілану.