Франция

Досвідчений воротар вирішив залишити Англію.

Ніцца на своєму офіційному сайті оголосила про підписання легенди Лестера Каспера Шмейхеля.

Поки що клуб не повідомляє про деталі контракту із 35-річним стражем воріт збірної Данії.

🇩🇰 Viking coming!



L’#OGCNice est fier d’annoncer la signature de Kasper Schmeichel. pic.twitter.com/P3TqKYppXg — OGC Nice (@ogcnice) August 3, 2022

Нагадаємо, що Шмейхель розпочинав свою професійну кар'єру у Манчестер Сіті, де навіть зіграв декілька матчів у основі.

По-справжньому він заграв у Лестері, де провів 11 років та зіграв близько 500 матчів. Він також був капітаном "лис", виграв АПЛ, Кубок Англії, Суперкубок Англії та Чемпіоншип.