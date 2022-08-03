Досвідчений воротар вирішив залишити Англію.
Каспер Шмейхель, Ніцца
03 серпня 2022, 20:59
Ніцца на своєму офіційному сайті оголосила про підписання легенди Лестера Каспера Шмейхеля.
Поки що клуб не повідомляє про деталі контракту із 35-річним стражем воріт збірної Данії.
Нагадаємо, що Шмейхель розпочинав свою професійну кар'єру у Манчестер Сіті, де навіть зіграв декілька матчів у основі.
По-справжньому він заграв у Лестері, де провів 11 років та зіграв близько 500 матчів. Він також був капітаном "лис", виграв АПЛ, Кубок Англії, Суперкубок Англії та Чемпіоншип.