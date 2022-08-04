Франция

Португальський півзахисник змінив клубну прописку.

Парі Сен-Жермен довго вів переговори щодо переходу півзахисника Лілля Ренату Санчеша.

Як повідомляє офіційний сайт французького клубу, сторони підписали контракт на п'ять років — до літа 2027 року.

Інші подробиці операції залишаються невідомими, але раніше повідомлялося, що ціна переходу – 15 мільйонів євро.

У сезоні-2021/22 Санчеш провів 32 гри за Лілль у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 5 результативних передач.

Нагадаємо, що під час перемовин ставка ПСЖ щодо трансферу Санчеша вдвічі перевищувала пропозицію Мілана.