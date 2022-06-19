Италия

Перегони за півзахисником стали значно запеклішими на своєму фініші.

Італійський Мілан ще до завершення сезону-2021/22 вважався одним із головних претендентів на придбання півзахисника французького Лілля Ренату Санчеша, і навіть встиг домовитися з "догами" щодо суми відступних за гравця в розмірі 10 млн євро + 5 млн євро в якості бонусів, проте майже в останню мить ситуація довкола виконавця стала значно гостріше.

Французький Парі Сен-Жермен узявся перехоплювати 24-річного виконавця в "россонері", і одразу виступив із удвічі більшою фактичною пропозицією в розмірі 20 млн євро.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "червоно-сині" виглядають більш потужно на тлі свого конкурента й у питанні заробітної платні для гравця, оскільки пропонують йому 5 млн євро + різноманітні бонуси за контракт до 2027 року, у той час як Мілан ладен виділити лише 3,5 млн євро + 1 млн євро бонусів за контракт до 2026 із власного фонду заробітних виплат.

У цьому сезоні португалець відіграв у 32 матчах, забивши двічі та ще п’ять разів віддавав гольовий пас.