Франция

Французський клуб потребує посилення.

Парі Сен-Жермен підписав півзахисника Ліллю Ренату Санчеша, проте не збирається зупинятися на цьому.

Як повідомляє GGFN, чемпіон Франції планує зробити ще три підсилення цього літнього трансферного вікна.

Парі Сен-Жермен хоче підписати по гравцю майже в кожну з ланок — центрального захисника, півзахисника та форварда.

Нагадаємо, що раніше Парі Сен-Жермен підписав контракт з півзахисником Вітіньєю, захисником Мукієле, нападником Екітіке.