Франция

Фахівець прокоментував перемогу у матчі Ліги 1.

У першому турі ПСЖ вирушив на виїзд до Клермона. Паризька команда без проблем здолала свого опонента.

Головний тренер діючих чемпіонів Франції Крістоф Галтьє прокоментував розгромну перемогу команду, яку дублем допоміг заробити Ліонель Мессі.

"Під-час турне Японією я розмовляв не тільки із Мессі, але й з іншими футболістами — я зміг переконатись в тому, що команда зможе грати у красивий та гарний футбол.

У Лео дуже загострене почуття тактики — він розуміє, в якому місті він повинен опинитись в той чи інший час. Йому дуже подобається грати із нашими футболістами.

Приємно, що Мессі посміхається. Коли він посміхається — те ж саме робить й вся команда", — наводить слова фахівця Lequipe.

Відзначимо, що на Football.ua доступно відео голів та огляд матчу Клермон — ПСЖ (0:5).