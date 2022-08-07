Колектив Крістофа Галт'є без проблем обіграв опонента.
Фото: twitter.com/PSG_inside
07 серпня 2022, 00:35
У першому турі ПСЖ вирушив на виїзд до Клермона. Паризька команда без проблем здолала свого опонента.
На 86-й хвилині гри Ліонель Мессі забив красивий гол бісіклетою, поставивши крапку у грі.
Огляд матчу:
Клермон – ПСЖ 0:5
Голи: Неймар, 9, Хакімі, 26, Маркіньос, 38, Мессі, 80, 86.
Клермон: Діав, Сейду, Ожье, Ветеска, Нето, Гоналон (Байє, 85), Рашані (Кауї, 82), Гастьєн, Андрич, Аллевіна (Доссу, 73), Сарачевич (Маньєн, 73)
ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Рамос (Мукіеле, 67), Маркіньос, Кімпембе, Мендеш (Бернат, 78), Верратті (Заїр-Емері, 82), Вітінья (Паредес, 67), Сарабія (Екітик, 78), Мессі, Неймар
Попередження: Вітінія (13), Аллевіна (38), Гоналон (67).
Джерело: MEGOGO