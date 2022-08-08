Франция

Захисник іде на рекорд відносно потенційної вартості трансфера.

Словацький центральний захисник Мілан Шкрініар останніми роками зумів закріпити за собою статус незамінного гравця міланського Інтера, однак найближчим часом його відносини з "нерадзуррі" можуть перерватись через значний інтерес ізбоку французького Парі Сен-Жермен.

"Змії" роблять усе від себе залежне, аби втримати 27-річного футболіста в своєму клубі бодай до завершення його чинного контракту, який розрахований ще на один сезон.

Проте тиск ізбоку чемпіонів Франції не зменшується ні на мить — чергова пропозиція від ПСЖ, після переговорів між сторонами діалогу в Лондоні, не змусила на себе чекати.

70 млн євро — божевільні кошти, із якими готовий розпрощатись французький флангам, тоді як для Інтера ця сума все ще може не відповідати забаганкам, проте вже є більш прийнятною, аніж 50 млн євро, які пропонувались до гравця до цього.

Міланський колектив оцінює власного футболіста в 80 млн євро, проте наразі існує лише один дієвий запобіжник від продажу Шкрініара — бажання головного тренера Сімоне Індзагі залишити Мілана в клубі на тлі наближення початку нового сезону.

За минулий футбольний рік словак провів 48 матчів, забивши чотири голи.