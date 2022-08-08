Іспанець скоро стане гравцем парижан.
Фабіан Руїс
08 серпня 2022, 11:40
Фабріціо Романо у Twitter повідомляє, що Парі Сен-Жермен узгодив контракт із Фабіаном Руїсом.
Наразі паризький гранд має фіналізувати останні деталі стосовно трансферу гравця з Наполі, після чого буде офіційно оголошено про перехід.
Минулого сезону іспанський півзахисник провів 38 матчів за "партенопейців" в усіх турнірах, в яких забив 7 голів та віддав п'ять асистів.
Також ПСЖ та неаполітанці ведуть перемовини щодо потенційного переїзду Кейлора Наваса.