Франция

Екс-гірник відзначився у матчі Ліги 1.

Нещодавно головний тренер Лілля Паулу Фонсека підписав колишнього захисника донецького Шахтаря Ісмаїлі, з яким вони вже працювали.

У матчі першого раунду Ліги 1, де Лілль не залишив шансів Осеру (4:1), бразилець на поле так і не з'явився.

А вже у другому турі Ісмаїлі допоміг "догам". Він вийшов на поле у другому таймі матчу проти Нанта, коли рахунок був не на користь його команди 0:1, та забив.

Після класної комбінації лівий захисник увірвався в штрафний майданчик та пробив читко у правий кут воріт Лафонта.

Додамо, що дебютний гол Ісмаїлі став 5000-м в історії Лілля.

Нант — Лілль 1:1

Голи: Сімон, 28 — Ісмаїлі, 76