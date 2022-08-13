Клуб націлився на португальця.
Рафаель Леау, Getty Images
13 серпня 2022, 14:30
Французький ПСЖ націлений на підписання лідера атаки Мілана та форварда збірної Португалії Рафаеля Леау.
Футболіст є одним з тих, хто дуже подобається спортивному директору столичного клубу Луїшу Кампушу. Саме він займався трансфером гравця зі Спортингу у Лілль.
Звісно, що Мілан не хоче продавати свого лідера перед стартом Ліги чемпіонів, тому цінник встановив на нього достатньо великий.
ПСЖ це розуміє, але щоб знизити ціну готовий додати до угоди ще й захисника Абу Діалло, який не так часто грає.
23-річний гравець, який перебрався до складу "россонері" ще влітку 2019 року, зумів за останній футбольний рік забити 14 голів та зробити 12 гольових передач у 42 зіграних матчах, що безумовно привернуло увагу збоку інших топ-клубів Європи.