Франция

Сидіти за спиною більш молодого конкурента досвідчений голкіпер не хоче.

Ще на початку минулого сезону, коли французькому Парі Сен-Жермен удалось отримати на правах вільного агента новоспеченого чемпіона Європи в складі збірної Італії голкіпера Джанлуїджи Доннарумму, майбутнє іншого воротаря "червоно-синіх" Кейлора Наваса постало під велике питання.

Зрештою, відігравши за останній рік 26 матчів (24 пропущений голи), 35-річний страж воріт погодився з думкою, що йому було б краще піти до іншої команди на фінальному відтинку професійної кар’єри.

Претендентів на костариканця було достатньо, проте лише італійський Наполі здійснив сміливий крок назустріч цьому трансферу, розпочавши перемовини з самим футболістом.

У підсумку, як повідомляє іспанська преса, сторони досягли домовленості щодо переходу досвідченого виконавця.

Наразі триває узгодження останніх деталей майбутньої угоди, а вже наступного тижня Кейлор завітає до Неаполя, де розпочне підготовку до свого можливого дебюту в матчі проти Фіорентини 28 серпня.

Наполі візьме гравця в оренду строком на один рік і з умовою надавати футболісту постійну ігрову практику за менш ніж 100 днів до початку чемпіонату світу-2022 в Катарі.