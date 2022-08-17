Франция

Досвідчений футболіст допоміг залагодити конфлікт між Мбаппе та Неймаром.

Минулого тижня у ЗМІ просочилася інформація про те, що між лідерами ПСЖ Неймаром та Мбаппе є конфлікт. Останній навіть просив керівництво парижан продати бразильця.

Пізніше футболісти помирилися, а допоміг вирішити конфлікт, за інформацією AS, ніхто інший як Серхіо Рамос.

Зазначається, що більше непорозуміння між Мбаппе та Неймаром немає. Обидва гравці визнали, що більше не мають негативу один до одного.