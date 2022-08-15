Франция

Лідери парижан знову не мають претензій один до одного.

Парі Сен-Жермен зібрав велику кількість зіркових гравців у своєму складі, а тому конфлікти між гравцями – звична справа.

Тим не менш, коли стикається его Неймара та Мбаппе — двох провідних футболістів парижан, проблема стає спільною — як для керівництва клубу, так і команди.

Як повідомляє журналіст Адрієн Греньє з посиланням на Le Parisien, конфлікт між Неймаром та Мбаппе вирішили.

Стверджується, що з обома футболістами поговорив директор парижан Луїш Кампуш. Він пояснив, що їхня поведінка не повинна впливати на команду.

Обидва гравці визнали, що більше не мають негативу один до одного.

Нагадаємо, що причиною конфлікту називалося прохання Кіліана Мбаппе до керівництва ПСЖ про продаж Неймара.