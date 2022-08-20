Франция

Бразильський нападник допоміг Ліону здобути другу перемогу на старті сезону.

Ліон був змушений пропускати поєдинок другого туру проти Лор’яна через незадовільний стан газону на полі стадіону суперників, тож повернувся до гри за тиждень домашнім матчем проти Труа.

"Ткачі" відкрили рахунок зусиллями Александра Ляказетта вже на перших хвилинах, проте не змогли втримати перевагу перед відходом на перерву.

Однак уже на самому початку матчу орендований у донецького Шахтаря бразильський нападник Тете влаштував справжню футболу виставу, спочатку асистувавши Ніколасу Тальяфіко, після чого й сам двічі вразив чужі ворота.

Таким чином Ліон продовжив перегони за Парі Сен-Жермен у турнірний таблиці.

Огляд матчу:

Ліон — Труа 4:1

Голи: Ляказетт, 3, Тальяфіко, 46, Тете, 49, 75 — Тардьє, 39

Ліон: Ріу — Густо (Енірке, 72), Мендес, Люкеба, Тальяфіко — Пакета (Шеркі, 86), Лепенан (Какере, 73), Толіссо (Рейн-Аделаїд, 63) — Тете (Февр, 87), Ляказетт, Токо-Екамбі.

Труа: Галлон — Т. Бальде (Ріпар, 72), Палмер-Браун, Рамі, Сальм’є, Лярусі (Дінгоме, 60) — Одоберт, Н’Гессан, Тардьє, М. Бальде (Шавалерен, 59) — Угбо (Донг, 72).

Попередження: Н’Гессан.

Джерело: MEGOGO.