Франция

Футболіст є однією з трансферних цілей парижан.

Півзахисник іспанської Валенсії Карлос Солер зацікавив ПСЖ. Про це повідомляє Marca.

Парижани зроблять Валенсії пропозицію по Солеру у тому випадку, якщо трансфер Фабіана Руїса з Наполі зірветься.

Враховуючи, що переговори останнім часом сповільнились, адже неаполітанці висунули нові вимоги, перехід Солера дуже ймовірний.

25-річний півзахисник, який викликається у збірну Іспанії, оцінюється Transfermarkt у 50 мільйонів євро, але Валенсія не розраховую на таку ціну, адже його контракт спливає через один рік.

Солер — вихованець Валенсії. Дебютував він за клуб у сезоні-2016/17 та з тих пір провів 225 ігор, забив 36 голів та віддав 31 асист.