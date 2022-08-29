26-річний футболіст продовжить кар'єру у Парижі.
ФАБІАН РУЇC, GETTY IMAGES
29 серпня 2022, 23:22
ПСЖ та Наполі остаточно узгодили всі деталі переходу Фабіана Руїса, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, за 26-річного футболіста неаполітанський клуб отримає 22-23 мільйони євро. Така відносно скромна сума через те, що контракт іспанця з Наполі закінчувався влітку 2023 року.
Фабіан підпише із ПСЖ контракт до літа 2027 року.
У 32 матчах минулого сезону Серії А Руїс забив 7 голів і зробив 4 асисти.