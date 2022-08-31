Футболіст буде набиратись досвіду в Англії.
Едуар Мішю, Сандерленд
31 серпня 2022, 20:56
Англійський Сандерленд на своєму сайті оголосив про перехід молодого хавбека ПСЖ Едуара Мішю.
19-річний універсальний півзахисник орендований клубом до кінця сезону. Представник Чемпіоншипу матиме можливість викупити гравця після оренди.
Мішю дебютував за основну команду парижан у матчі проти Діжона півтора роки тому.
У сезоні-2021/22 талановитий гравець провів за ПСЖ вісім поєдинків та виграв з командою Лігу 1.