Англійський Сандерленд на своєму сайті оголосив про перехід молодого хавбека ПСЖ Едуара Мішю.

19-річний універсальний півзахисник орендований клубом до кінця сезону. Представник Чемпіоншипу матиме можливість викупити гравця після оренди.

Мішю дебютував за основну команду парижан у матчі проти Діжона півтора роки тому. 

У сезоні-2021/22 талановитий гравець провів за ПСЖ вісім поєдинків та виграв з командою Лігу 1.