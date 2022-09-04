Гості без проблем розібралися зі своїм опонентом.
Фото: twitter.com/PSG_inside
04 вересня 2022, 00:24
У рамках шостого туру французької Ліги 1 ПСЖ вирушив на виїзд до Нанта.
Паризький колектив скористався вилученням у складі суперника на 24-й хвилині гри сповна. Дублем відзначився Кіліан Мбаппе, а двома результативними передачами Ліонель Мессі.
Точку у грі поставив Мендеш, який відзначився на 68-й хвилині гри.
Нант — ПСЖ 0:3
Голи: Мбаппе, 18, 54, Мендеш, 68.
Нант: Лафон, Фабіо, Паллуа, Кастеллетто (Коршья, 66), Жіротто, Аппіа, Чирівелья, Мутуссамі (Дусі, 80), Блас (Аші, 85), Мохамед (Коко, 80), Гессан (Ганаго, 67).
ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Данило Перейра, Маркіньос, Кімпембе, Бернат (Мендеш, 46), Верратті (Рамос, 63), Вітінья (Санчеш, 33), Сарабія (Екітик, 70), Мессі, Мбаппе (Неймар, 63)
Попередження: Паллуа (33), Бернат (45), Верратті (50), Мбаппе (58), Рамос (69).
Вилучення: Фабіо (24).