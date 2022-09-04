У рамках шостого туру французької Ліги 1 ПСЖ вирушив на виїзд до Нанта.

Паризький колектив скористався вилученням у складі суперника на 24-й хвилині гри сповна. Дублем відзначився Кіліан Мбаппе, а двома результативними передачами Ліонель Мессі.

Точку у грі поставив Мендеш, який відзначився на 68-й хвилині гри.

Нант — ПСЖ 0:3
Голи: Мбаппе, 18, 54, Мендеш, 68.

Нант: Лафон, Фабіо, Паллуа, Кастеллетто (Коршья, 66), Жіротто, Аппіа, Чирівелья, Мутуссамі (Дусі, 80), Блас (Аші, 85), Мохамед (Коко, 80), Гессан (Ганаго, 67).

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Данило Перейра, Маркіньос, Кімпембе, Бернат (Мендеш, 46), Верратті (Рамос, 63), Вітінья (Санчеш, 33), Сарабія (Екітик, 70), Мессі, Мбаппе (Неймар, 63)

Попередження: Паллуа (33), Бернат (45), Верратті (50), Мбаппе (58), Рамос (69).

Вилучення: Фабіо (24).