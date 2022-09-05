Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.
Ніцца — Монако, Getty Images
05 вересня 2022, 08:20
Монако напередодні провів якісну підготовку до старту в Лізі Європи УЄФА, обігравши на виїзді Ніццу в рамках шостого туру французької Ліги 1.
Команда Філіппе Клемана впродовж переважної частини ігрового часу була змушена ділити контроль м’яча зі своїми суперниками, які знову проявили непоступливий характер, однак у підсумку зазнали мінімальної поразки через гол літнього новачка суперників Бреля Емболо.
Огляд матчу:
Ніцца — Монако 0:1
Гол: Емболо, 69.
Ніцца: Шмайхель — Аталь (Лотомба, 34), Тодібо, Данте, Віті, Бар (Браян, 76) — Ремзі (Бека Бека, 55), Тюрам (Росаріо, 46), Лаборд — Пепе (Діоп, 76), Делор.
Монако: Нюбель — Діссасі, Сарр, Бадьяшиль — Агілар (Вандерсон, 65), Камара, Фофана, Енріке — Головін (Якобс, 90) — Діатта, Емболо.
Попередження: Росаріо, Лотомба — Камара.
Джерело: MEGOGO.