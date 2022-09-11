Франция

Дивіться огляд гри Ліги 1 на Football.ua.

У рамках суботньої програми сьомого туру французької Ліги 1 можна було виокремити один дуже інтригуючий поєдинок на стадіоні Велодром у Марселі, де місцевий однойменний клуб приймав екс-чемпіонів країни — Лілль.

Гості вийшли вперед за рахунком на табло вже на 12 хвилині, коли результативний постріл удався колишньому захиснику донецького Шахтаря Ісмаїлі, однак уже в середині першого тайму рахунок було зрівняно зусиллями Алексіса Санчеса.

Гра між командами була цілком рівною, із невеликою перевагою господарів за кількістю створених моментів. Однак третього голу фанатам усе ж таки довелось трохи почекати — на завершення повної години ігрового часу захисник Жиго приніс перемогу "провансальцям".

Огляд матчу:

Марсель — Лілль 2:1

Гол: Санчес, 26, Жиго, 61 — Ісмаїлі, 12

Марсель: Лопес — Мбемба (Баї, 46), Жиго (Туре, 67), Балерді (Тавареш, 28) — Клосс, Гендузі, Гує, Колашинац — Ундер, Харіт (Верету, 67) — Санчес (Жерсон, 86).

Лілль: Шевальє — Діакіте, Фонте, Джало — Зедадка (Гудмундссон, 87), Андре, Гомес (Гомеш, 65), Ісмаїлі — Уна (Віргініус, 78), Бамба — Девід (Байо, 78).

Попередження: Балерді, Гує, Жиго, Туре, Тавареш — Джало.

Джерело: MEGOGO.