Франция

Дивіться огляд гри Ліги 1 на Football.ua.

Центральним протистоянням неділі у французький Лізі 1 був матч у Монако між місцевим однойменним клубом та Ліоном.

Перша половина гри минула за відчутною перевагою гостей за всіма показниками, однак суперникам на початку другого тайму вдалось ненадовго перехопити ініціативу та забити одразу два м’ячі, які в підсумку вирішили долю протистояння.

Ліон домінував і після цього, постійно нарощуючи перевагу та створюючи гольові моменти, однак відіграв бодай один гол занадто пізно.

Огляд матчу:

Монако — Ліон 2:1

Голи: Бадьяшиль, 55, Маріпан, 63 — Токо Екамбі, 81

Монако: Нюбель — Дісасі, Маріпан (Сарр, 68), Бадьяшиль — Вандерсон (Агілар, 72), Фофана, Камара, Енріке — Діатта (Мартінш, 87), Емболо (Бен-Єддер, 86), Головін (Якобс, 86).

Ліон: Лопеш — Густо, Мендес (Шеркі, 75), Люкеба, Тальяфіко — Толіссо (Февр, 83), Лепенан (Рен-Аделаїд, 75), Какере (Дембеле, 62) — Тете, Ляказетт, Токо Екамбі.

Попередження: Головін — Люкеба, Ляказетт.

Джерело: MEGOGO.