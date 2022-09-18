Франция

Сімейна драма півзахисника Ювентуса отримала розвиток у судові процесі.

Допоки центральний півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба продовжує відновлення після важкої травми меніска та марить можливістю повернутись до повноцінних тренувань перед матчами національної збірної на прийдешньому чемпіонаті світу-2022 в Катарі, триває судовий розгляд справ відносно його молодшого брата, Матіаса Погба, якого звинувачують у здирництві, викраденні людей та злочинній змові.

Цікаво, що саме Поль є одним із позивачів, який подали звернення до правоохоронних органів стосовно незаконослухняної поведінки свого родича з березня по липень 2022 року.

Напередодні відбулось чергове засідання в рамках розгляду цієї справи, за підсумками якого прокуратурі вдалось частково задовільнити власні вимоги, і з п’яти потенційних винуватців віком від 27 до 36 років трьом було оголошено підозру, а ще дві особи було взято під варту.

Серед останніх був присутнім і Матіас Погба, якого звинуватили в здирництві, організації кримінальної спілки та участі в злочинному об'єднанні з метою підготовки до злочину. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Адвокат Погба заявив, що він "не розуміє підстав цього рішення суду і буде добиватись, щоб його клієнта випустили з-під варти".

Нагадаємо, що раніше Матіас Погба викрадав свого брата разом з іншими особами, а також вимагав від нього 13 мільйонів євро, погрожуючи викриттями.