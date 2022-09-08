ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Француз бажає зіграти на мундіалі.

Одразу після переходу на правах вільного агента у Ювентус влітку 2022 року, півзахисник Поль Погба отримав важку травму.

Футболіст вже переніс операцію, яка пройшла успішно. Він зможе відновитись до початку чемпіонату світу-2022. Про це розповів лікар, який займався справами гравця.

"Ми говорили із лікарями Ювентуса та вказали їм, що Погба міг би повернутися в команду і відновити колективні тренування. Але це не раніше, ніж за два місяці.

Це поки що орієнтовний час. Після цього усім нам потрібно оцінити результати відновлення, коли він почне давати навантаження на ногу", — сказав Роберто Россі.

Якщо все пройде успішно, то футболіст повернеться до тренувань за три тижні до початку мундіалю у Катарі. Його долю вирішить вже Дідьє Дешам.