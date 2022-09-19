Франция

Дивіться огляд гри Ліги 1 на Football.ua.

У рамках восьмого туру французької Ліги 1 абсолютно центральним протистоянням вважалась битва поміж Ліоном та Парі Сен-Жермен.

Гості забили вже на п’ятій хвилині зустрічі зусиллями свого зіркового нападника Ліонеля Мессі, після чого команди демонстрували відкритий футбол із відчутною перевагою парижан за контролем м’яча.

Схожу картину можна було спостерігати й у подальшому, коли команда Крістофа Галтье продовжувала диктувати власні умови на полі суперників, а ті намагались відповідати власними атаками, проте навіть на удар у площину воріт у другому таймі Ліон так і не спромігся.

Огляд матчу:

Ліон — ПСЖ 0:1

Гол: Мессі, 5.

Ліон: Лопеш – Густо, Мендес, Люкеба, Тальяфіко – Тете (Шеркі, 75), Толіссо (Лепенан, 46), Какере (Рейн, 75), Екамбі (Баркола, 87) – Дембеле, Ляказетт.

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркіньос, Данілу – Хакімі, Ф. Руїс (Вітінья, 57), Верратті (Мукієле, 64), Мендеш – Мессі, Мбаппе, Неймар (Солер, 86).

Попередження: ... — Верратті, Доннарумма.

Джерело: MEGOGO.