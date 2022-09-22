Франция

Аргентинський керманич шукає більш серйозних викликів.

Аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно під час цьогорічної літньої трансферної кампанії завершив співпрацю зі французьким Парі Сен-Жермен, який до цього очолював півтора роки.

Після цього 50-річний керманич мав цікаві пропозиції щодо співпраці з лондонським Челсі, однак зрештою "сині" вибрали Грема Поттера в якості свого нового головного тренера.

Почеттіно тим часом отримав пропозицію від іншого клубу з Франції — Ніцци, на чолі якої на тлі невдалого старту сезону вже ледь тримається швейцарець Люсьєн Фавр.

Місцева преса не має жодних сумнівів, що 64-річного фахівця скоро звільнять із посади, і Маурісіо мав усі шанси посісти його місце, однак відмовив "орликам" у подібній послузі.

У якості аргументу аргентинець навів відсутність перспектив у Ніцци, яка бере участь у Лізі конференцій УЄФА, у єврокубкових змаганнях цього сезону.