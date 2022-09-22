Франция

Екс-гравець Металіста прокоментував виступи 35-річного аргентинця.

Папу Гомес висловився про зміни у грі Ліонеля Мессі.

"Це нетиповий рік, тому що ти намагаєшся грати в клубі і в той же час повністю занурений у думки про чемпіонат світу. Виявляти обережність не означає не ризикувати, але якщо хтось відчує дискомфорт, він має відновитися.

Мессі знаходиться на іншому етапі свого життя. Він став більш зрілим, більш значущим, він тепер має іншу роль", – сказав Гомес в інтерв'ю D Sports Radio.

Нагадаємо, що з 2013 до 2014 року Гомес виступав за Металіст.