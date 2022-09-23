Франция

У 27-річного француза пошкодження підколінного сухожилля.

Захисник ПСЖ Преснель Кімпембе не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, у 27-річного француза пошкодження підколінного сухожилля.

На відновлення футболісту знадобиться близько шести тижнів. У найближчі півтора місяці він проходитиме курс відновлення у клініці Аспетар у Катарі.

Преснель травмувався у матчі чемпіонату Франції проти Бреста (1:0), який пройшов 10 вересня.

Нинішнього сезону Кімпембе встиг провести вісім поєдинків у всіх турнірах.