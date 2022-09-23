У 27-річного француза пошкодження підколінного сухожилля.
Преснель Кімпембе, Getty Images
23 вересня 2022, 11:59
Захисник ПСЖ Преснель Кімпембе не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках. Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, у 27-річного француза пошкодження підколінного сухожилля.
На відновлення футболісту знадобиться близько шести тижнів. У найближчі півтора місяці він проходитиме курс відновлення у клініці Аспетар у Катарі.
Преснель травмувався у матчі чемпіонату Франції проти Бреста (1:0), який пройшов 10 вересня.
Нинішнього сезону Кімпембе встиг провести вісім поєдинків у всіх турнірах.