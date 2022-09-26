Франция

Форвард ПСЖ прокоментував здібності партнера по команді.

Одразу після продовження контракту між французьким нападником Кіліаном Мбаппе та Парі Сен-Жермен у складі "червоно-синіх" почали виникати прояви дистабілізаційних рухів, які в підсумку певним чином зіпсували атмосферу всередині колективу.

Зокрема, були питання щодо відносин між трійкою зіркових нападників парижан, Ліонелем Мессі, власне Мбаппе та Неймаром, однак останній коментар аргентинської суперзірки, судячи з усього, указує на поступове налагодження відносин поміж гравцями.

"Кіліан — це гравець іншого рівня. Звір, який дуже сильний у грі один-на-один.

Його здібності сягають космічного рівня. Він дуже швидкий, та забиває багато голів.

Мбаппе — досконалий гравець, що й довів останніми роками. Певен, що в майбутньому він точно буде серед найкращих футболістів сучасності", — заявив аргентинський виконавець.

Відзначимо, що в цьому сезоні на рахунку Мессі шість голів та вісім гольових передач у 11 матчах.