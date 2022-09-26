Форвард ПСЖ прокоментував здібності партнера по команді.
Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе, Getty Images
26 вересня 2022, 08:21
Одразу після продовження контракту між французьким нападником Кіліаном Мбаппе та Парі Сен-Жермен у складі "червоно-синіх" почали виникати прояви дистабілізаційних рухів, які в підсумку певним чином зіпсували атмосферу всередині колективу.
Зокрема, були питання щодо відносин між трійкою зіркових нападників парижан, Ліонелем Мессі, власне Мбаппе та Неймаром, однак останній коментар аргентинської суперзірки, судячи з усього, указує на поступове налагодження відносин поміж гравцями.
"Кіліан — це гравець іншого рівня. Звір, який дуже сильний у грі один-на-один.
Його здібності сягають космічного рівня. Він дуже швидкий, та забиває багато голів.
Мбаппе — досконалий гравець, що й довів останніми роками. Певен, що в майбутньому він точно буде серед найкращих футболістів сучасності", — заявив аргентинський виконавець.
Відзначимо, що в цьому сезоні на рахунку Мессі шість голів та вісім гольових передач у 11 матчах.