Франция

35-річний футболіст розповів про перший сезон у складі французької команди.

Ліонель Мессі визнав, що перший сезон у ПСЖ був складним для нього.

"Минулий рік був складним, важким для мене. Перехід до ПСЖ – надто серйозна зміна, адже я стільки часу провів в одному місці.

Барселона була моїм домом, я знав там усе. Адже я ніколи не змінював команду, місто.

Тепер я краще адаптований, краще готовий і з нетерпінням чекаю на нові виклики", — сказав Мессі в інтерв'ю Olé.

У поточному сезоні Мессі провів 8 матей у Лізі 1: на його рахунку 4 голи та результативні передачі.