Франция

Екс-воротар французької команди поділився думкою щодо 23-річного футболіста.

Жером Алонзо прокоментував недоліки нападника ПСЖ та збірної Франції Кіліана Мбаппе.

"Мбаппе став менш гострий перед воротами, не завжди приймає правильні рішення, а також повертається до своїх недоліків у спілкуванні з пресою, коли він дозволяє собі заяви, які роблять багато галасу.

До ЧС-2022 залишилося трохи більше місяця, і він має бути обережним, щоб не повторити свій катастрофічний Євро-2020, де Франція вилетіла на стадії 1/8 фіналу", — наводить слова Алонзо Foot Mercato.

Раніше повідомлялося, що Жиру намагався налагодити стосунки з Мбаппе на зборі Франції.