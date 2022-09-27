Екс-воротар французької команди поділився думкою щодо 23-річного футболіста.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
27 вересня 2022, 16:29
Жером Алонзо прокоментував недоліки нападника ПСЖ та збірної Франції Кіліана Мбаппе.
"Мбаппе став менш гострий перед воротами, не завжди приймає правильні рішення, а також повертається до своїх недоліків у спілкуванні з пресою, коли він дозволяє собі заяви, які роблять багато галасу.
До ЧС-2022 залишилося трохи більше місяця, і він має бути обережним, щоб не повторити свій катастрофічний Євро-2020, де Франція вилетіла на стадії 1/8 фіналу", — наводить слова Алонзо Foot Mercato.
Раніше повідомлялося, що Жиру намагався налагодити стосунки з Мбаппе на зборі Франції.