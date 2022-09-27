Ліга націй

У минулому футболісти мали конфлікт один з одним.

Олів'є Жиру намагався покращити відносини з Кіліаном Мбаппе під час цього збору збірної Франції, повідомляє L'Équipe.

У ході цієї паузи на матчі збірних було помітно, що футболіст Мілана намагається налагодити стосунки із Мбаппе. У їдальні Жиру сідав поряд із нападником ПСЖ і постійно обмінювався жартами з ним.

У ході Євро-2020 повідомлялося, що у Жиру та Мбаппе конфлікт. Після однієї з ігор перед турніром Олів'є висловив невдоволення тим, що партнери зі збірної Франції рідко пасують йому.