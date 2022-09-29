Між двома футболістами залишаються напружені стосунки.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
29 вересня 2022, 11:59
Кіліан Мбаппе та Неймар намагаються залагодити конфлікт, щоб не псувати атмосферу в ПСЖ, повідомляє L'Équipe.
Їхній конфлікт розпочався у серпні, коли француза призначили основним пенальтистом команди.
Наголошується, що Неймар втомився від зарозумілої поведінки Мбаппе. Попри це футболісти зроблять усе, щоб їхні особисті проблеми не впливали на атмосферу в ПСЖ.
Неймар та Мбаппе мають намір заспокоїти ситуацію. Вони не хочуть, щоб їхні взаємини привертали увагу медіа та шкодили команді.