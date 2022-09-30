Франция

Іноді варто бути обережним зі словами.

На тижні президент Парі Сен-Жермен дав інтерв'ю Politico, де розкритикував трансферну діяльність Барселони.

Втім, подібні слова з уст одіозного катарця з самого початку виглядали м'яко кажучи спірно та недоречно, враховуючи систематичні порушення фінансового фейр-плей з боку парижан й інших різноманітних гріхів.

Менш ніж через 24 години після публікації інтерв'ю Liberation звинуватили Аль-Хелаїфі в ув'язненні катарського бізнесмена на десять місяців з метою приховування компромату.

У четвер Le Parisien виступив із новими звинуваченнями на адресу тепер вже самого ПСЖ. Mundo Deportivo оприлюднив історію, в якій говориться, що клуб найняв мережу колишніх поліцейських для здійснення низки незаконних дій. Серед них – відмивання грошей, незаконне переміщення людей, шахрайство, корупція та незаконне лобіювання.

З трьох осіб, відомих Le Parisien, одну звинувачують у отриманні внутрішньої інформації щодо судових справ, у яких брав участь ПСЖ . Другу звинувачують у фальшивому отриманні дозволу на проживання для інвестора з Близького Сходу, а третій — той самий, що був ув'язнений в Катарі за компромат.

Цікаво, чим закінчиться ця історія та чи набуде вона гучного розголосу. Враховуючи зв'язки та нинішній статус функціонера в УЄФА — не впевнені.