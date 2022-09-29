Іспанія

Очільник французького чемпіона прокоментував трансферну діяльність каталонського клубу.

Маючи впродовж кількох останніх років суттєві проблеми з фінансами, каталонська Барселона все одно примудрилась залишити за собою статус одного з найбільш активних гравців трансферного ринку.

Із боргом загальним обсягом 1,3 млрд євро "блаугранас" забезпечили собі підписання таких зіркових виконавців, як Роберт Левандовські, Жюль Кунде та Рафінья Діас.

Така активність на ринку перемовин не залишилась осторонь уваги конкурентів іспанського гранда, і, наприклад, президент французького Парі Сен-Жермен Насер Аль-Хелаїфі напередодні виступив із коментарем стосовно подібної діяльності Барси.

"Чи є справедливим те, що вони роблять? Ні. Чи законно? Не певен.

Якщо УЄФА дозволяє робити подібні речі, інші робитимуть те саме. Звісно, у цієї організації є якісь внутрішні правила та стандарти, тому я маю сподівання, що вони розглянуть цей випадок більш детально", — заявив функціонер чемпіонів Франції.

Зазначимо, що раніше Аль-Хелаїфі вчергове розгромив ідею створення Суперліги.