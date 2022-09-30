Франция

Уболівальники французького клубу "відзначились" у матчі проти Страсбура.

Незабаром дисциплінарний комітет французької футбольної ліги оголосить про своє рішення зняти одне очко з Бреста. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, таке рішення було ухвалено після інциденту у матчі шостого туру Ліги 1 проти Страсбура (1:1).

У цьому матчі, який пройшов 4 вересня, уболівальники з трибун потрапили запальничкою в арбітра на боковій лінії. Через це матч переривався наприкінці основного часу.

Крім покарання зі зняттям одного очка, наступні два домашні матчі Брест проведе із частковим закриттям трибун.

Після восьми турів Брест набрав п'ять очок і посідає передостаннє, 19 місце у турнірній таблиці Ліги 1.

Наступний матч Брест проведе проти Осера, який розташувався на 16 місці. Гра пройде 2 жовтня о 16:00 за київським часом.