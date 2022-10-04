Франция

Клуби бажають підписати гравця безкоштовно.

Півзахисник Ліона Уссем Ауар близький до того, щоб залишити клуб влітку безкоштовно.

Як повідомляє журналіст Foot Mercato Санті Ауна, Атлетіко та Інтер вже вийшли на контракт із Уссемом Ауаром та його агентами.

Вони бажають здійснити трансфер безкоштовно, адже контракт гравця з Ліоном закінчується. Севілья і Бетіс також зацікавлені.

Ліон був би не проти продовжити контракт із гравцем. Але у цьому сезоні він ніяк не допомагав клубу, адже зараз відновлюється від травми.

На його рахунку 36 матчів у Лізі 1 у сезоні-2021/22, у яких він забив 6 голів та віддав 4 гольові передачи.