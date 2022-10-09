Франция

Досвідченому голкіперу не сподобалось у французькому клубі.

Під час цьогорічної літньої трансферної кампанії данський воротар Каспер Шмейхель ухвалив рішення залишити англійський Лестер, у складі якого виступав упродовж останніх 11 років.

За помірну суму в 1 млн євро 35-річний виконавець перейшов до складу французької Ніцци, за яку на сьогоднішній день уже встиг провести 10 матчів, пропустивши при цьому 11 м’ячів та двічі відстоявши "на нуль".

Однак, не дивлячись на наявність постійного місця в стартовому складі, місцева преса повідомляє про невдоволення Шмейхеля від процесу роботи під орудою Люсьєна Фавра.

Відповідно до наявної інформації, Каспер за час перебування в Ніцці вже встиг проявити брак професіоналізму, що полягає в рідкому відвідуванні тренувань та ізольованості від партнерів.

Гравець при цьому не розуміє потреби у великих навантаженнях, на рівні з польовими виконавцями, які змушує його роботи головний тренер.

До того ж, досвідчений гравець не має статусу впливової особистості в роздягальні Ніцци, а його здібності не відповідають запитам головного тренера.

Фавр хотів привчити Шмейхеля до гри з високою лінією захисту, на відміну від низького блоку, із яким стикався воротар під час виступів у Лестері, однак голкіпер виявився неготовим до подібних перевтілень.

Повідомляється, що під час зимового трансферного вікна Каспер буде розглядати можливості для відходу з колективу.