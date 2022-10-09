Команда Женезіо здобула впевнену перемогу у Лізі 1.
Ренн - Нант, ФК РЕНН
09 жовтня 2022, 20:58
У рамках десятого туру чемпіонату Франції Ренн вдома розгромив Нант із рахунком 3:0.
У першому таймі господарі забили один гол, автором якого став Гуірі. У другій половині зустрічі відзначались Террьє та Дуе.
Ренн наразі посідає шосту сходинку у Лізі 1. Наступний матч вони зіграють у Лізі Європи проти київського Динамо 13 жовтня о 19:45.
Ренн - Нант 3:0
Голи: Гуірі, 26, Террьє, 80, Дуе, 84
Ренн: Манданда — Траоре, Родон, Теяте, Труффе — Буріжо (Дуе, 83), Шека (Угочукву, 75), Те, Террьє (Сулімана, 88) — Калімуендо (Маєр, 75), Гуірі (Абліне, 88).
Нант: Лафон — Мерлен, Паллуа, Кастелетто, Аппіа (Корш'я, 81) — Чірівелья, Сіссоко (Гессан, 81), Мотоуссамі (Ганаго, 71), Сімон, Бла — Мустафа.
Попередження: Траоре.
Видалення: Родон.