Франция

Він почувається здраженим і не хоче залишатися у структурі клубу.

Спортивний директор ПСЖ Луїс Кампос хоче залишити ПСЖ, повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, він почувається "здраженим" і не хоче продовжувати роботу у клубі.

Інші деталі видання наразі не повідомляє.

При цьому раніше з'явилася інформація, що лідер та зірка ПСЖ Кіліан Мбаппе хоче покинути клуб, оскільки у нього зіпсувалося ставлення з керівництвом парижан.

Ймовірно, найближчим часом буде більш детальна інформація.