Він почувається здраженим і не хоче залишатися у структурі клубу.
Луїс Кампос, ФК ПСЖ
11 жовтня 2022, 16:59
Спортивний директор ПСЖ Луїс Кампос хоче залишити ПСЖ, повідомляє Le Parisien.
За інформацією джерела, він почувається "здраженим" і не хоче продовжувати роботу у клубі.
Інші деталі видання наразі не повідомляє.
При цьому раніше з'явилася інформація, що лідер та зірка ПСЖ Кіліан Мбаппе хоче покинути клуб, оскільки у нього зіпсувалося ставлення з керівництвом парижан.
Ймовірно, найближчим часом буде більш детальна інформація.