У 23-річного футболіста остаточно зіпсувалися відносини з французькою командою.
КІЛІАН МБАППЕ. GETTY IMAGES
11 жовтня 2022, 15:59
Відносини між Кіліаном Мбаппе та ПСЖ остаточно розірвані, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, 23-річний нападник хоче покинути клуб уже у січні. Ймовірно, француз хотів би стати гравцем мадридського Реала.
"Зворотного шляху немає", — йдеться у статті Marca. Крім того, вони мають ще одну невідому деталь: ще в липні, після продовження контракту з ПСЖ, Мбаппе намагався покинути клуб.