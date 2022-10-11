Франция

У 23-річного футболіста остаточно зіпсувалися відносини з французькою командою.

Відносини між Кіліаном Мбаппе та ПСЖ остаточно розірвані, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 23-річний нападник хоче покинути клуб уже у січні. Ймовірно, француз хотів би стати гравцем мадридського Реала.

"Зворотного шляху немає", — йдеться у статті Marca. Крім того, вони мають ще одну невідому деталь: ще в липні, після продовження контракту з ПСЖ, Мбаппе намагався покинути клуб.