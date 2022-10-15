Португалець може перебратися в Лігу 1.
Жоау Феліш, getty images
15 жовтня 2022, 10:58
Парі Сен-Жермен розглядає можливість придбання нападника мадридського Атлетіко Жоао Фелікса, повідомляє AS.
Гравець збірної Португалії хоче залишити Атлетіко в січні, і перехід до ПСЖ може стати рішенням, оскільки чемпіон Франції може втратити Ліонеля Мессі в кінці сезону.
В останніх чотирьох матчах Феліш дуже рідко грав. Він провів на полі лише 29 хвилин і голів за цей час не забивав.
Нагадаємо, що Жоау Феліш жадає покинути Атлетіко, попри небажання клубу відпускати гравця.