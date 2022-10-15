Франция

Португалець може перебратися в Лігу 1.

Парі Сен-Жермен розглядає можливість придбання нападника мадридського Атлетіко Жоао Фелікса, повідомляє AS.

Гравець збірної Португалії хоче залишити Атлетіко в січні, і перехід до ПСЖ може стати рішенням, оскільки чемпіон Франції може втратити Ліонеля Мессі в кінці сезону.

В останніх чотирьох матчах Феліш дуже рідко грав. Він провів на полі лише 29 хвилин і голів за цей час не забивав.

Нагадаємо, що Жоау Феліш жадає покинути Атлетіко, попри небажання клубу відпускати гравця.