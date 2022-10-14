Іспанія

Португалець незадоволений своїм положенням у складі "матрацників".

Форвард мадридського Атлетіко Жоау Феліш хоче покинути клуб під час січневого трансферного вікна. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 22-річний португалець незадоволений кількістю ігрової практики. Останньою краплею став поєдинок Ліги чемпіонів проти Брюгге. Він розраховував зіграти у матчі й був налаштований на це, дуже розгнівався на головного тренера Дієго Сімеоне, коли той не випустив його. Португалець, тренуючись на кромці поля, зняв манішку та кинув її на газон.

Нагадаємо, влітку МЮ був готовий заплатити за Феліша 130 мільйонів євро, але отримали відмову.

В останніх чотирьох матчах Феліш дуже рідко грав. Він провів на полі лише 29 хвилин і голів за цей час не забивав.